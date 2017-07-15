У Сумах колишній депутат розбещував неповнолітніх

У Сумах розшукують екс-депутата, підозрюваного в розбещенні малолітніх. У поліцію вже надійшло 8 заяв від батьків про те, як чоловік на сірій іномарці зупинявся біля майданчиків і за гроші пропонував дітям сісти в машину, при цьому демонструючи статеві органи.

За словами мешканців однієї з багатоповерхівок міста, незнайомець з сірої іномарки у дворі через відкрите скло кликав дітей. У руці він крутив 100-гривневу купюру. Мешканці будинку кажуть, що діти кричали і плакали.

"Мені навіть соромно говорити, що він там робив. Ну це все знімав, дівчаток заманював, 100 гривень давав, щоб поторкали його", - каже дідусь одного з неповнолітніх, повідомляє ТСН.

На крики вибігли дорослі, а чоловік, що налякав дітей, тим часом зник. Один з батьків вистежив незнайомця, наздогнав у сусідньому дворі, перегородив дорогу, роблячи вигляд, що ремонтує авто. Так протримав його хвилин десять - цього вистачило, щоб на місце прибули патрульні. Однак поліцейські, які прибули на місце подій, чоловіка на іномарці швидко відпустили.

У поліції пояснили, що чоловіка відпустили, бо не мали підстав для затримання - фактичних даних про склад злочину в діях зазначеного громадянина добуто не було.

"Протягом двох днів працівники опитали 13-х дітей, після цього було прийнято рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру", - розповів керівник Сумського відділу поліції Павло Карабута.

Як виявилося, чоловік вже не вперше потрапляє під приціл правоохоронців - його довгий час розшукували фіскали за несплату податків. А в 2006 році цю ж особу затримали батьки двох 8-річних дівчаток, яких він розбещував у під'їзді. Про це тоді писала вся місцева преса, однак до суду справа так і не дійшла. Батьки підозрюють, що через те, що чоловік тоді був депутатом облради. Зараз же заяви 10-річної давності планують долучити до щойно відкритого кримінального провадження.

"Прокуратурою погоджено повідомлення про підозру колишньому депутату Сумської обласної ради, директору одного з комерційних товариств у здійсненні розпусних дій стосовно малолітніх", - заявив заступник голови Сумської місцевої прокуратури Володимир Мороз.

Офіційно підозру ще не вручили, тому що екс-депутат зник. У найближчі дні його готуються оголосити в розшук.

Справа про розбещення малолітніх в Сумах може перерости в міжнародний скандал: серед постраждалих дітей двоє - громадяни Італії та Чорногорії. Їх батьки вже написали звернення до міністерства внутрішніх і закордонних справ.

Нагадаємо, минулого місяця у Запорізькій області раніше засудженого зловмисника було затримано за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та спробу зґвалтування дівчинки 2004 року народження.