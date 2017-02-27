У Сумах ліквідували канал телефонного зв'язку, яким Росія зв'язувалася з бойовиками, - СБУ

У Сумах ліквідували неконтрольований канал міжнародного телефонного зв'язку, яким віддалено керували з Росії.

Четверо сумчан через інтернет за допомогою IP-телефонії отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів комутації. Потім трафік оброблявся спеціалізованим програмно-апаратним телекомунікаційним комплексом та під виглядом місцевих телефонних розмов направлявся у мережі українських операторів мобільного зв’язку, повідомляє СБУ.

У такий спосіб здійснювався телефонний зв'язок, у тому числі й з абонентами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кошти на оренду приміщень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зловмисники одержували у вигляді електронних переказів від російської фірми.

Під час обшуків в офісах та місцях мешкання зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, "сім-банк", безпровідні модеми та 150 карток українських операторів стільникового зв’язку. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в мережу електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення всіх причетних до протиправної діяльності. Також вивчається можливий зв’язок зловмисників з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України дізналися, що уряд Російської Федерації фінансує терористичну організацію "ЛНР".