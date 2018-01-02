У Сумах масово труять собак, - ЗМІ

По всьому місту жителі знаходять невідому речовину, яка має рожево-червоний колір

Жителі Сум виявляють трупи собак, яких ймовірно невідомі отруюють невідомою речовиною.

Сумські кінологи припускають, що отруєння собак - навмисно спланована акція, повідомляє 0542.ua.

По всьому місту жителі знаходять невідому речовину, яка має рожево-червоний колір. У собак після контакту з речовиною починаються конвульсії та асфіксія, з рота йде піна.

Лише в неділю у Сумах знайшли 5 трупів собак. Випадки отруєння тварин фіксуються по всьому місту. За словами кінологів, у випадку поїдання або вдихання собакою невідомої речовини господар тварини має 20 хвилин на порятунок улюбленця.

Нагадаємо, що в Києві було знайдено незрячу собаку, в якої вирізані очі. Це вже третій випадок, коли перехожі натрапляють на осліплених собак у цьому районі столиці.