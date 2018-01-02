Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Сумах масово труять собак, - ЗМІ

По всьому місту жителі знаходять невідому речовину, яка має рожево-червоний колір
Жителі Сум виявляють трупи собак, яких ймовірно невідомі отруюють невідомою речовиною.
У Сумах масово труять собак, - ЗМІ Фото: 0542.ua

Сумські кінологи припускають, що отруєння собак - навмисно спланована акція, повідомляє 0542.ua.

По всьому місту жителі знаходять невідому речовину, яка має рожево-червоний колір. У собак після контакту з речовиною починаються конвульсії та асфіксія, з рота йде піна.

Лише в неділю у Сумах знайшли 5 трупів собак. Випадки отруєння тварин фіксуються по всьому місту. За словами кінологів, у випадку поїдання або вдихання собакою невідомої речовини господар тварини має 20 хвилин на порятунок улюбленця.

Нагадаємо, що в Києві було знайдено незрячу собаку, в якої вирізані очі. Це вже третій випадок, коли перехожі натрапляють на осліплених собак у цьому районі столиці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2018 13:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.