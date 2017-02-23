У Сумах під час спроби підірвати банкомат поранили поліцейського

У Сумах під час затримання злочинця, який намагався пограбувати банкомат, сталася перестрілка - поранено співробітника поліції охорони.

Повідомлення про пограбування надійшло близько 4-ї години ранку. Прибулі на місце правоохоронці побачили, як із приміщення, де розташовано банкомат, вибіг невідомий чоловік. Він відкрив стрілянину в бік поліцейських і спробував утекти, - йдеться на сайті Національної поліції охорони.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь, а прибулий додатковий наряд заблокував прилеглі вулиці.

Чоловік припинив стріляти, тільки коли в нього закінчилися патрони. В цей час його і затримали поліцейські.

Затриманий - житель Київської області, 1982 року народження. У нього було вилучено пістолет Макарова.

У результаті стрілянини поранення отримав старший сержант поліції. У нього діагностовано вогнепальне поранення передпліччя лівої руки (на виліт), шиї і гортані (діагноз встановлюють). Його ушпиталили в Сумську обласну клінічну лікарню.

Затриманий злочинець отримав три вогнепальні поранення, з них два - правої і лівої ноги. Його також госпіталізували.

"В Сумах, починаючи з осені, взірвалось з десяток банкоматів. Хто – не знали до сьогодні. Цієї ночі під час спроби чергового підриву банкомата поліцейські вступили у перестрілку зі зловмисником. Зловмисник одержав поранення в ногу. Його затримано", – повідомляє глава Національної поліції Сергій Князєв у Facebook.

Також отримав поранення 40-річний сержант поліції.

"Куля влучила в обличчя і застрягла у шийних хребцях. Борт з пораненим при виконанні поліцейським через годину вилітає на Київ. Дай Боже, щоб вижив", – пише очільник поліції.

Нагадаємо, біля суду в місті Кропивницький Кіровоградської області сталася перестрілка.