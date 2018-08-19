У Сумах патрульний "Пріус" збив перехожих після зіткнення на перехресті

Автомобіль патрульної поліції став учасником ДТП на перехресті вулиць Петропавлівської та Перекопської в Сумах. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей, серед яких четверо пішоходів.

Аварія сталася близько 14:30, повідомляє місцеве видання "Данкор".

За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції їхав на виклик про розбійний напад з увімкненим звуковим сигналом і проблисковими маячками синього й червоного кольору.

На перехресті водій автомобіля Audi A4, який рухався на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу в русі службовому автомобілю, в результаті чого сталося зіткнення автомобілів.

Далі, за інерцією, автомобіль Toyota Prius відкинуло на тротуар, де наїхав на перехожих.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали п'ять громадян, серед яких працівниця патрульної поліції, яку рятувальникам довелося визволяти з автомобіля.

Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група Сумського відділення поліції, повідомляє прес-служба управління патрульної поліції в Сумській області.

Нагадаємо, що за п'ять місяців 2018 року з патрульної поліції України звільнилися близько 400 осіб.