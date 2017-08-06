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У Сумах після споживання в'яленої риби помер чоловік

За тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм
У Сумській області від ботулізму помер 38-річний чоловік, який напередодні споживав в'ялену рибу.
У Сумах після споживання в Фото: з вільних джерел

У вівторок, 6-го червня, бригада швидкої допомоги перевезла чоловіка з Недригайлова в обласну інфекційну лікарню з діагнозом "ботулізм", повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, інформує УНІАН.

Як з'ясувалося, напередодні він з компанією відпочивав на природі і їв в'ялену рибу. Увечері йому стало погано, його доправили спочатку в реанімаційне відділення районної лікарні, а потім - у Суми.

"У нього почалися зорові і мовні розлади, потім - порушення дихання, тому потерпілого підключили до штучної вентиляції легенів. Йому ввели три дози сироватки: одна була в обласній дитячій лікарні, ще дві знайшли родичі в інших містах України. Стан хворого був стабільно важким. Токсин уже розійшовся в тканини", - розповів Бутенко.

У решти людей, які, ймовірно, теж вживали рибу, поки що немає жодних проявів хвороби, але інкубаційний період може затягуватися до тижня і більше.

Окрім того, за даними Держспоживслужби, за тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.

Нагадаємо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.

 

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08 06 2017 17:35
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