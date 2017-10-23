CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ приміщення управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міськради невідомі минулого тижня винесли всі комп'ютери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумах пограбували управління міськради
З управління капітального будівництва та дорожнього господарства винесли всі комп'ютери
Пропали і бухгалтерські документи, що зберігалися в електронному вигляді, інформує місцеве видання Xpress.
Про це в понеділок повідомив на апаратній нараді в міськраді начальник УКБ Віталій Шилов.
На місці події вже побувала поліція, ведуться пошуки зловмисників.
Раніше повідомлялося, що за рік українці викрали з магазинів роздрібної торгівлі товарів на суму більш ніж 1 мільярд гривень.
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23 10 2017 22:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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