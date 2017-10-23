У Сумах пограбували управління міськради

З управління капітального будівництва та дорожнього господарства винесли всі комп'ютери

З приміщення управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міськради невідомі минулого тижня винесли всі комп'ютери.

Пропали і бухгалтерські документи, що зберігалися в електронному вигляді, інформує місцеве видання Xpress.

Про це в понеділок повідомив на апаратній нараді в міськраді начальник УКБ Віталій Шилов.

На місці події вже побувала поліція, ведуться пошуки зловмисників.

Раніше повідомлялося, що за рік українці викрали з магазинів роздрібної торгівлі товарів на суму більш ніж 1 мільярд гривень.