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У Сумах пропонують переробити пам'ятник Леніну в олімпійця-ходака

Вага нової скульптури складе трохи більш ніж 1 т
З пам'ятника Леніну у Сумах хочуть зробити скульптуру олімпійця-ходака.
У Сумах пропонують переробити пам Фото: like.sumy.ua

Відповідний проект рішення розміщено на сайті міськради.

Згідно з документом, пам'ятник в. І. Леніну буде знято з балансу міської ради, а департаменту інфраструктури м. Суми надано дозвіл на спорудження з елементів пам'ятника монументальної скульптури олімпійця-ходака.

Вага майбутньої скульптури складе 1070 кг. Вага пам'ятника В. І. Леніну наразі перевищує 5 тонн, тому залишок невикористаного матеріалу повинні передати на зберігання в КП "Шляхрембуд".

Остаточне рішення з цього питання буде ухвалено депутатами на найближчій сесії Сумської міськради.

Нагадаємо, що наприкінці березня уперше в Україні у місті Чоп було проведено аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну.

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29 08 2017 23:48
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