ПОЛІТИКА НОВИНИЗ пам'ятника Леніну у Сумах хочуть зробити скульптуру олімпійця-ходака.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумах пропонують переробити пам'ятник Леніну в олімпійця-ходака
Вага нової скульптури складе трохи більш ніж 1 т
Фото: like.sumy.ua
Відповідний проект рішення розміщено на сайті міськради.
Згідно з документом, пам'ятник в. І. Леніну буде знято з балансу міської ради, а департаменту інфраструктури м. Суми надано дозвіл на спорудження з елементів пам'ятника монументальної скульптури олімпійця-ходака.
Вага майбутньої скульптури складе 1070 кг. Вага пам'ятника В. І. Леніну наразі перевищує 5 тонн, тому залишок невикористаного матеріалу повинні передати на зберігання в КП "Шляхрембуд".
Остаточне рішення з цього питання буде ухвалено депутатами на найближчій сесії Сумської міськради.
Нагадаємо, що наприкінці березня уперше в Україні у місті Чоп було проведено аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну.
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