У Сумах стався витік близько п'яти тонн аміаку

Рятувальники створили водяну завісу, яка локалізувала пари аміаку і запобігла їх поширенню

У Сумах на території одного з підприємств, що на вул. Скрябіна, стався витік 4-5 тонн аміаку.

"За попередньою інформацією, надзвичайна подія трапилася на території одного з підприємств. Під час зливу-наливу аміаку сталася розгерметизація запірної арматури в автомобільній цистерні ємністю 20 т. В автоцистерну було завантажено приблизно 4-5 т аміаку", - повідомляє прес-служба управління ДСНС в Сумській області.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, мобільна оперативна група Управління ДСНС. Задіяні 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Згідно з повідомленням, рятувальники створили водяну завісу, яка локалізувала пари аміаку і запобігла їх поширенню. Територія навколо підприємства оточена поліцією. На місці чергує бригада екстреної медичної допомоги. Залучена хіміко-радіометрична лабораторія Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС.

"За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Загрози життю і здоров'ю населення немає", - відзначили рятувальники.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міськради Артур Петров сказав в коментарі "Укрінформ", що "назовні потрапило від 4 до 5 тонн хімічної речовини".

Нагадаємо, що в Сумах в середу, 4 жовтня, на приватному підприємстві стався потужний вибух, в результаті якого постраждали троє людей.