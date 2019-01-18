У Сумах у соборі УПЦ МП стався вибух, ніхто не постраждав

У Православній церкві України заявили, що "категорично засуджують цей злочин"

У Спасо-Преображенського кафедрального соборі Української православної церкви Московського патріархату в Сумах стався вибух, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Як повідомили в поліції Сумщини, на місце події приїхали слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Останні встановили, що в приміщенні вибухнув піротехнічний засіб для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи, повідомляє "Нацполіція".

"Приміщення не пошкоджено , потерпілих не має. По даному факту в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", - йдеться у повідомленні.

У Православній церкві України заявили, що "категорично засуджують цей злочин".

"Особисто Предстоятель Блаженнійший Митрополит Епіфаній, інші офіційні представники Церкви, і до Об‘єднавчого Собору, і після нього багато разів наголошували на неприпустимості актів насильства на ґрунті міжконфесійних відносин, підкреслюючи, що церковне єднання повинне відбуватися добровільно та в мирний спосіб", - зазначила прес-служба ПЦУ.

Нагадаємо, 14 січня на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.