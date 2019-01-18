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У Сумах у соборі УПЦ МП стався вибух, ніхто не постраждав

У Православній церкві України заявили, що "категорично засуджують цей злочин"
У Спасо-Преображенського кафедрального соборі Української православної церкви Московського патріархату в Сумах стався вибух, постраждалих внаслідок інциденту немає.
У Сумах у соборі УПЦ МП стався вибух, ніхто не постраждав Фото: npu.gov.ua

Як повідомили в поліції Сумщини, на місце події приїхали слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Останні встановили, що в приміщенні вибухнув піротехнічний засіб для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи, повідомляє "Нацполіція".

"Приміщення не пошкоджено , потерпілих не має. По даному факту в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", - йдеться у повідомленні.

У Православній церкві України заявили, що "категорично засуджують цей злочин".

"Особисто Предстоятель Блаженнійший Митрополит Епіфаній, інші офіційні представники Церкви, і до Об‘єднавчого Собору, і після нього багато разів наголошували на неприпустимості актів насильства на ґрунті міжконфесійних відносин, підкреслюючи, що церковне єднання повинне відбуватися добровільно та в мирний спосіб", - зазначила прес-служба ПЦУ.

Нагадаємо, 14 січня на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.

У прокуратурі зазначають, що зловмисник втік з місця вчинення злочину, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції.

Дії 24-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

 

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18 01 2019 22:56
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