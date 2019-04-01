У Сумах відправили під домашній арешт підозрюваних в аварії ліфту

Обом арештованим інкримінують статтю про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

У Сумах директора та електромонтера товариства "Міськсумиліфт" відправили під домашній арешт. Їх підозрюють в аварії ліфту, в якій померла двомісячна дитина.

Директора товариства відправили під домашній арешт до 26 лютого. Його адвокат просив відпустити підозрюваного під особисте зобов’язання, натомість прокурори клопотали взяти його під варту, інформує "Громадське".

Електромонтера "Міськсумиліфту" взяли під нічний домашній арешт до 1 березня. Його адвокат не вбачав причин для запобіжного заходу, а прокурори просили взяти підозрюваного під варту.

Обом арештованим інкримінують статтю про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини. Директора ТОВ "Міськсумиліфт" також підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Нагадаємо, що в будинку в місті Суми обірвався і впав з 9-го поверху ліфт із візочком, у якому був двомісячний хлопчик.