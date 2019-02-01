CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ багатоповерховому будинку в місті Суми обірвався ліфт із візочком, у якому був двомісячний хлопчик.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумах з 9 поверху обірвався ліфт: загинуло немовля
Поліція відкрила кримінальне провадження
Фото: з відкритих джерел
Намагання рідних врятувати дитину виявились безуспішними, інформує відділ комунікації поліції в Сумській області.
Правоохоронці з’ясували, що з дитиною був дідусь. Повертаючись із прогулянки до дому, він завіз дитячий візочок у ліфт. Піднявшись на 9-ий поверх, чоловік вийшов першим, аби вивезти візочок. Несподівано ліфт обірвався. Врятувати дитину не вдалося.
Поліція відкрила кримінальне провадження для встановлення обставин та причин, що призвели до загибелі дитини.
Нагадаємо, що в Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому перебували 30-річна жінка й 11-річна школярка.
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02 01 2019 22:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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