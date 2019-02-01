У Сумах з 9 поверху обірвався ліфт: загинуло немовля

У багатоповерховому будинку в місті Суми обірвався ліфт із візочком, у якому був двомісячний хлопчик.

Намагання рідних врятувати дитину виявились безуспішними, інформує відділ комунікації поліції в Сумській області.

Правоохоронці з’ясували, що з дитиною був дідусь. Повертаючись із прогулянки до дому, він завіз дитячий візочок у ліфт. Піднявшись на 9-ий поверх, чоловік вийшов першим, аби вивезти візочок. Несподівано ліфт обірвався. Врятувати дитину не вдалося.

Поліція відкрила кримінальне провадження для встановлення обставин та причин, що призвели до загибелі дитини.