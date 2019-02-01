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У Сумах з 9 поверху обірвався ліфт: загинуло немовля

Поліція відкрила кримінальне провадження
У багатоповерховому будинку в місті Суми обірвався ліфт із візочком, у якому був двомісячний хлопчик.
У Сумах з 9 поверху обірвався ліфт: загинуло немовля Фото: з відкритих джерел

Намагання рідних врятувати дитину виявились безуспішними, інформує відділ комунікації поліції в Сумській області.

Правоохоронці з’ясували, що з дитиною був дідусь. Повертаючись із прогулянки до дому, він завіз дитячий візочок у ліфт.  Піднявшись на 9-ий поверх, чоловік вийшов першим, аби вивезти візочок. Несподівано ліфт обірвався. Врятувати дитину не вдалося.

Поліція відкрила кримінальне провадження для встановлення обставин та причин, що призвели до  загибелі дитини.

Нагадаємо, що в Києві з 16 поверху обірвався ліфт, у якому перебували 30-річна жінка й 11-річна школярка.

 

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02 01 2019 22:24
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