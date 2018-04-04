У Сумах затримали подружжя з амфетаміном на 160 тис. гривень

Подружжя заробляли собі на прожиття, отримуючи через інтернет та розповсюджуючи в Сумах психотропні речовини

У Сумах поліція затримала подружжя з наркотичною речовиною на 160 тис. грн.

Так, учора, близько 18:00, під час патрулювання одного зі спальних мікрорайонів обласного центру увагу екіпажу групи тактично-оперативного реагування патрульної поліції привернув чоловік, котрий, тільки-но помітивши поліцейську автівку, різко змінив напрямок руху. Інспектори вирішили поговорити з громадянином, аби встановити причину його дивної поведінки.

У процесі бесіди 24-річний чоловік усе більше нервував та постійно оглядався в різні боки, водночас було помітно, що він щось намагається приховати в куртці.

Фото: su.npu.gov.ua

"Під час поверхневої перевірки полісмени виявили в нього 36 згортків, які було замотан чорною ізоляційною стрічкою. На запитання про вміст пакетиків молодик відповів, що там не що інше, як амфетамін", - повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції, котра опитала хлопця та з‘ясувала, що окрім уже вилученої речовини психотропної дії вдома він має ще кілька таких пакетів.

Фото: su.npu.gov.ua

Після цього на квартиру, яку він винаймає разом із дружиною, негайно виїхали оперативники Управління протидії наркозлочинності Сумської області. Вони вилучили в 23-річної жінки два пакети – в одному було 200 г ймовірного амфетаміну, в іншому – близько 100 г так званої "солі", що є психотропною речовиною PVP.

"За цінами "чорного ринку" все вилучене дурман-зілля коштує близько 160 тисяч гривень. Ми встановили, що молоді люди - жителі сусідньої області, винаймали в Сумах квартиру, а на прожиття заробляли розповсюдженням психотропних речовин. Через мережу інтернет робили замовлення, а отриманий «товар» вдома фасували. Після чого робили в місті закладки. Згодом замовники, перерахувавши на певні рахунки гроші та отримавши детальний опис місцезнаходження закладки, забирали пакети з дурман-зіллям", - коментує тимчасово виконуючий обов‘язки начальника Сумського відділу поліції Андрій Сошка.

Фото: su.npu.gov.ua

Наразі ймовірний психотроп уже направлено на експертизу, а щодо обох підозрюваних відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів у великих розмірах), вирішують питання щодо їхнього затримання.

Слідчі дії, у межах яких з‘ясовують усі інші обставини скоєного злочину, тривають. За це молодому подружжю загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Фото: su.npu.gov.ua

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