Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Сумах затримали жінку з кілограмом марихуани

Затримана розповіла, що наркотики не для продажу, а вона сама "іноді вживає"
У Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.
У Сумах затримали жінку з кілограмом марихуани Фото:su.npu.gov.ua

"Під час особистого огляду жінки правоохоронці виявили та вилучили в неї три паперові згортки і поліетиленовий пакет з висушеною речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб "канабіс"", -  повідомляють на сайті поліції.

Жінку доставили для пояснень у відділок поліції, а вилучене відправили на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

Затримана заявила, що наркотики не для продажу, іноді вона їх вживає і зберігає вдома у своєї 69-річної бабусі з Роменського району.

Під час обшуку за місцем проживання літньої жінки знайшли висушену коноплю вагою близько 500 грамів і засіб для її вживання.

Напередодні, у Києві затримали двох наркодилерів під час продажу амфетаміну, ділки займалися продажем наркотиків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що у Львівській області Служба безпеки України ліквідувала організовану групу торговців амфетамінами.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2016 14:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.