У Сумах затримали жінку з кілограмом марихуани

Затримана розповіла, що наркотики не для продажу, а вона сама "іноді вживає"

У Сумах біля одного з ВНЗ поліція затримала 33-річну жінку з кілограмом наркотиків.

"Під час особистого огляду жінки правоохоронці виявили та вилучили в неї три паперові згортки і поліетиленовий пакет з висушеною речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб "канабіс"", - повідомляють на сайті поліції.

Жінку доставили для пояснень у відділок поліції, а вилучене відправили на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

Затримана заявила, що наркотики не для продажу, іноді вона їх вживає і зберігає вдома у своєї 69-річної бабусі з Роменського району.

Під час обшуку за місцем проживання літньої жінки знайшли висушену коноплю вагою близько 500 грамів і засіб для її вживання.

Напередодні, у Києві затримали двох наркодилерів під час продажу амфетаміну, ділки займалися продажем наркотиків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що у Львівській області Служба безпеки України ліквідувала організовану групу торговців амфетамінами.