У Сумах жінка погрожувала відрізати голову чотирирічному хлопчику
"Уранці правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхівки жінка закрилася з сином своєї подруги і погрожує його вбити, вимагаючи привести власну трирічну доньку, яку, за її словами, подруга вночі віддала в дитбудинок. За вказаною адресою виїхали керівництво поліції області, психологи, слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ювенальної превенції. Інформація підтвердилася. Життю дитини загрожувала реальна небезпека", - повідомляють на сайті місцевої поліції.
Спочатку поліцейські намагалися проводити переговори з жінкою через віконні решітки.
Фото: su.npu.gov.ua
Як з'ясувалося, жінка утримувала дитину подруги з неприязних спонукань. Уночі вона з подругою розпивала спиртне. Після чого подруга і віддала її доньку в дитячий будинок, а сьогодні таким неадекватним способом жінка вирішила її повернути. Я разом з психологом усіма доводами намагався її заспокоїти. Привезли з дитячого будинку дівчинку. Після цього жінка через вікно передала нам заручника в обмін на свою дитину", - розповів заступник начальника поліції області Володимир Бабич.
Фото: su.npu.gov.ua
Нагадаємо, у Львівській області 10-річний хлопчик з пневматичної гвинтівки поранив свою молодшу двоюрідну сестру.
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