У Сумах жінка погрожувала відрізати голову чотирирічному хлопчику

У Сумах жінка, мешканка Луганської області, закрилася в орендованій квартирі з чотирирічним сином своєї подруги, вимагаючи повернути власну трирічну доньку з дитячого будинку. Інакше вона погрожувала відрізати дитині голову.

"Уранці правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхівки жінка закрилася з сином своєї подруги і погрожує його вбити, вимагаючи привести власну трирічну доньку, яку, за її словами, подруга вночі віддала в дитбудинок. За вказаною адресою виїхали керівництво поліції області, психологи, слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники ювенальної превенції. Інформація підтвердилася. Життю дитини загрожувала реальна небезпека", - повідомляють на сайті місцевої поліції.

Спочатку поліцейські намагалися проводити переговори з жінкою через віконні решітки.

Фото: su.npu.gov.ua

"Вона була в неадекватному стані і реально погрожувала відрізати дитині ножем голову. Хлопчик був дуже наляканий і плакав.

Фото: su.npu.gov.ua

Як з'ясувалося, жінка утримувала дитину подруги з неприязних спонукань. Уночі вона з подругою розпивала спиртне. Після чого подруга і віддала її доньку в дитячий будинок, а сьогодні таким неадекватним способом жінка вирішила її повернути. Я разом з психологом усіма доводами намагався її заспокоїти. Привезли з дитячого будинку дівчинку. Після цього жінка через вікно передала нам заручника в обмін на свою дитину", - розповів заступник начальника поліції області Володимир Бабич.

Фото: su.npu.gov.ua

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