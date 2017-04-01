CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сумах злодії запустили в корпус банкомату газ, влаштували вибух і викрали гроші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумах злочинці підірвали банкомат і викрали гроші
Зловмисники запустили в банкомат газ
Фото: su.npu.gov.ua
Вибух стався близько четвертої години ранку по вулиці Харківській, 4, повідомляє сайт поліції.
Спрацювала сигналізація, але наряд поліції, який прибув на виклик охорони, виявив лише обкрадений банкомат - з нього зникли дві касети з грошима. Суму збитків встановлюють.
Фото: su.npu.gov.ua
Начальник Управління поліції охорони Сумській області Олександр Кананков повідомив, що банкомат не перебував під наглядом поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Фото: su.npu.gov.ua
Також розглядаються й інші версії того, що сталося.
Нагадаємо, що поліція та рятувальники Одеси звільнили чоловіка, рука якого застрягла в електронному платіжному терміналі при спробі його пограбувати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 01 2017 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: