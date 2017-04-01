У Сумах злочинці підірвали банкомат і викрали гроші

У Сумах злодії запустили в корпус банкомату газ, влаштували вибух і викрали гроші.

Вибух стався близько четвертої години ранку по вулиці Харківській, 4, повідомляє сайт поліції.

Спрацювала сигналізація, але наряд поліції, який прибув на виклик охорони, виявив лише обкрадений банкомат - з нього зникли дві касети з грошима. Суму збитків встановлюють.



Фото: su.npu.gov.ua

Начальник Управління поліції охорони Сумській області Олександр Кананков повідомив, що банкомат не перебував під наглядом поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Фото: su.npu.gov.ua

Також розглядаються й інші версії того, що сталося.