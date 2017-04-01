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У Сумах злочинці підірвали банкомат і викрали гроші

Зловмисники запустили в банкомат газ
У Сумах злодії запустили в корпус банкомату газ, влаштували вибух і викрали гроші.
У Сумах злочинці підірвали банкомат і викрали гроші Фото: su.npu.gov.ua

Вибух стався близько четвертої години ранку по вулиці Харківській, 4, повідомляє сайт поліції.

Спрацювала сигналізація, але наряд поліції, який прибув на виклик охорони, виявив лише обкрадений банкомат - з нього зникли дві касети з грошима. Суму збитків встановлюють.


Фото: su.npu.gov.ua

Начальник Управління поліції охорони Сумській області Олександр Кананков повідомив, що банкомат не перебував під наглядом поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.


Фото: su.npu.gov.ua

Також розглядаються й інші версії того, що сталося.

Нагадаємо, що поліція та рятувальники Одеси звільнили чоловіка, рука якого застрягла в електронному платіжному терміналі при спробі його пограбувати.
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04 01 2017 15:18
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