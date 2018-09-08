У Сумах зникла сім’я вбитого екс-депутата Жука

8 серпня вдова та донька нещодавно убитого екс-депутата та його водій вирушили автівкою до родичів, і до цього часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим

У Сумах зникли дружина і донька вбитого колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука.

"На даний час співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи по встановленню місця знаходження зниклих. Уже відкрито кримінальне провадження за ознаками п.1,2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ", - розповів старший інспектор відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецький в ефірі "112 Україна".

За його словами, до правоохоронців надійшло три заяви про те, що вдова екс-депутата не виходить на зв’язок.

Поліцейський повідомив, що правоохоронці роблять все можливе, щоб знайти зниклих, але зазначив, що поки що рано говорити про якісь версії.

Крупецький також не зміг прокоментувати зв'язок між вбивством колишнього депутата Жука та зникненням його сім’ї.

Пізніше прес-служба поліції розмістила на сайті повідомлення про зникнення сім'ї Жука та їхнього водія.

Повідомляється, що 8 серпня вдова та донька нещодавно убитого екс-депутата та його водій вирушили автівкою Mitsubishi Lancer до родичів, і до цього часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим.

2 серпня екс-депутата знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку.

Поліція розглядає кілька версій трагедії – від убивства на побутовому ґрунті до вчинення злочину у зв’язку з професійною діяльністю Жука.

Жодних відеозаписів, які могли б зафіксувати злочин чи людей, причетних до нього, за даними прес-служби немає.

Підозрювані у злочині не встановлені.