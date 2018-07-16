У Сумській області батьки до смерті побили 4-річну доньку

Окрім померлої дитини, родина має ще старшу дівчинку та хлопчика, і свого часу всі діти за рішенням соцслужб були передані до інтернату

У Сумській області, в одному з сіл Білопільського району, батьки до смерті побили 4-річну доньку за те, що вона відмовилась їсти картоплю із хлібом.

Медики близько 22:00 повідомили поліції про те, що в родині місцевих жителів померла дитина ще до їх приїзду.

Поліцейські, які прибули за викликом, побачили на дивані малолітню дівчинку без ознак життя. Увагу правоохоронців привернули синці на її обличчі, які батьки дитини пояснили тим, що дитині увечері стало зле, і вони поклали її спати. Коли ж через деякий час батько підійшов до ліжка – побачив доньку вже мертвою, повідомляє прес-служба Поліції Сумської області.

"В нас виникли певні підозри щодо щирості у своїх показах як матері, так і батька померлої. Поліцейські почали задавати питання як одній, так і іншому, і за годину вони зізнались. Розповіли, що незадовго до смерті дитину побили. Привід, з якого побили, шокує - били, бо дівчинка відмовилась їсти картоплю із хлібом. Це дуже розлютило батька, і він декілька разів вдарив її по голові спочатку пластиковою пляшкою з водою, а потім і рукою. Мати також доклала свою руку до "виховання". А далі дитину дійсно поклали спати і пішли по справах", - розповів начальник Білопільського відділу поліції Андрій Анісімов.

Як встановили експерти, дівчинка померла, бо захлинулась блювотними масами. Вірогідно за все, їй було зле, а поруч не було нікого, хто б вчасно надав допомогу.

Встановлено, що окрім померлої дитини родина має ще старшу дівчинку та хлопчика. Свого часу всі діти за рішенням соціальних служб були передані до інтернату, бо умови, в яких вони зростали, були визнані як незадовільні.

Лише у травні цього року двох дівчат батькам на деякий час дозволили взяти до дому.

По даному факту в поліції розпочали кримінальне провадження за ст.121 ч.1 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") та ч.3 ст. 135 ("Залишення в небезпеці").

Голові родини оголошено про підозру, і він наразі перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів.