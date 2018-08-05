Зі школи на Сумщині вітер зніс дах
Білопільським відділом конотопської місцевої прокуратури сьогодні, 8 травня, розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного привласнення коштів під час ремонту покрівлі в Миколаївській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Білопільського району Сумської області, - повідомляє прокуратура Сумської області.
Відомості до ЄРДР внесено за ч. 3 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") КК України.
Як зазначив заступник керівника конотопської місцевої прокуратури Олександр Вінніков, ремонт школи розпочато в 2017 році, однак в ніч з 7 на 8 травня поточного року поривом вітру зірвало дах будівлі. Відтак, в рамках кримінального провадження встановлюються причини, що призвели до пошкодження покрівлі школи.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, на місці події працюють співробітники прокуратури та поліції. За результатом зібраних доказів буде прийнято відповідне процесуальне рішення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"