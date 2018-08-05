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Зі школи на Сумщині вітер зніс дах

Кримінальне провадження відкрито за фактом ймовірного привласнення коштів під час ремонту покрівлі
В Сумській області в однієї зі шкіл вітер зніс дах.
Зі школи на Сумщині вітер зніс дах Фото: sumy.gp.gov.ua

Білопільським відділом конотопської місцевої прокуратури сьогодні, 8 травня, розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного привласнення коштів під час ремонту покрівлі в Миколаївській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Білопільського району Сумської області, - повідомляє прокуратура Сумської області.

Відомості до ЄРДР внесено за ч. 3 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") КК України.

Як зазначив заступник керівника конотопської місцевої прокуратури Олександр Вінніков, ремонт школи розпочато в 2017 році, однак в ніч з 7 на 8 травня поточного року поривом вітру зірвало дах будівлі. Відтак, в рамках кримінального провадження встановлюються причини, що призвели до пошкодження покрівлі школи.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, на місці події працюють співробітники прокуратури та поліції. За результатом зібраних доказів буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, у Дніпрі 20 і 21 березня офіційно було оголошено вихідними днями через складні погодні умови.

 

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08 05 2018 21:50
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