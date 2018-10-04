"У сусіда корова здохла": Аваков прокоментував обвал російського фондового ринку

"У самих хата горить, але головне - дрібниця, а приємно - у сусіда корова здохла!"

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував обвал російського фондового ринку.

"Доброго ранку фінансового світу. .. Важливіше не це. Багато в ейфорійні радості .. і як в тому анекдоті - у самих хата горить, але головне - дрібниця, а приємно - у сусіда корова здохла!", - пише Аваков у Facebook.

"І в цьому постійно мінливому світі - ВКРАЙ ВАЖЛИВО ТЕ, ЩО БУДЕМО РОБИТИ МИ! Важлива енергійність, самовіддача і два пріоритети - безпека і розвиток!", - додав міністр.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.