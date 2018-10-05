У сутичках біля будинку Льовочкіна постраждали поліцейські і журналіст

В Обухівському районі громадські активісти прийшли до помешкання Сергія Льовочкіна зі своїми вимогами

Унаслідок сутичок між представниками "Національного корпусу" і правоохоронцями біля будинку співвласника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна постраждали поліцейські і журналіст.

Як повідомляють у поліції, між мітингувальниками та працівниками поліції виникли сутички, внаслідок чого постраждали представник засобів масової інформації, який звернувся з відповідною заявою до поліції, та правоохоронці, одного з яких забрали в лікарню, двом надали допомогу на місці.

"Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, з'ясовуються всі обставини. Поліцейські проводять документування. За даним фактом поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", – зазначають правоохоронці.

У прес-службі поліції додали, що ще до мітингу Льовочкін звернувся до поліції з проханням надати йому охорону, тому поліція відправила відповідні підрозділи.

"На підставі листа, що надійшов напередодні до поліції від політичного діяча щодо охорони його особи, охорони власного майна та майна його родичів, у населений пункт були направлені підрозділи поліції для забезпечення громадського порядку", – інформують в поліції.

Gazeta.ua повідомляє, що представники "Національного корпусу" спробували прорватись до маєтку через оточення правоохоронців. Сталася бійка і один з поліцейських вдарив журналіста видання Назара Мазилюка по голові гумовим кийком.

"Активісти говорили з поліцейськими на початку вулиці. Я підійшов, аби це відзняти. І в один момент всі почали штовхатись. Поліцейські без розбору почали бити всіх кийками. Мене вдарив один з силовиків кийком в голову", – розповів Мазилюк.

Першу допомогу йому надали колеги. Журналіст викликав швидку та написав заяву в поліцію.

"Постраждав журналіст gazeta.ua – йому розбив голову один з колишніх беркутівців, який був в наряді поліції, яка була присутня там", – зазначив представник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров в коментарі "Громадському радіо".

Він каже, що поліція застосувала сльозогінний газ.

"Я був в першому ряду з журналістами. У мене достатньо сильно були травмовані обличчя, дихальні шляхи, очі газом", – додав Алфьоров.

За його словами, він бачив поодиноків випадки, коли учасники акції палили фаєри та підривали петарди.

На запитання, чому вони не влаштовують подібні акції біля помешкань інших співвласників телеканалу "Інтер" або офісом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка видає ліцензії телеканалам, Алфьоров відповів:

"Безперечно, ще необхідно було б провести масові заходи біля головного офісу СБУ. Можна робити багато акцій. Я думаю, що ми зробили акцію під будинком Льовочкіна і так само могли зробити її під будинком Фірташа, але де ж дістати нашого олігарха-біглеця в Україні?"



Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, близько сотні людей приїхали до будинку одного з власників телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна. Вони розмалювали балончиками стіни будинку та начепили наліпки "Національного корпусу".

9 травня "Нацкорпус" заявив про довгострокову акцію проти телеканалу "Інтер" через трансляцію концерту до 9 травня. Під стінами телеканалу вони вимагали прибрати концерт з ефіру, або хоча б прибрати фразу ведучих, які заявили, що в Україні називають вулиці "іменами фашистських поплічників".

Телеканал "Інтер" транслював концерт повністю.

Увечері 9 травня в будівлю, де розташовується новинний продакшн телеканалу "Інтер", кинули "коктейль Молотова". На акцію проти концерту телеканалу зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".