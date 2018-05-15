У сутичках на кордоні з Сектором Гази загинули вже 58 людей, 2700 – поранені
Такі дані наводить палестинське Міністерство охорони здоров’я, повідомляє Al Jazeera.
Демонстрації, що співпали з протестами проти відкриття посольства США в Єрусалимі, є частиною багатотижневого протестного руху, що вимагає права на повернення палестинських біженців до районів, з яких вони були примусово вислані у 1948 році.
З моменту початку протесту 30 березня в сутичках з ізраїльськими силами вбиті щонайменше 107 осіб та близько 12 тис людей отримали поранення.
"Шокований вбивством десятків людей, пораненням сотень ізраїльським вогнем у Газі, це повинно негайно припинитися. Слід поважати право на життя. Особи, відповідальні за обурливі порушення прав людини, повинні відповісти. Міжнародна спільнота повинна забезпечити правосуддя жертвам", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.
У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима і визнання останнього столицею Ізраїлю. Це викликало різку реакцію з боку палестинців та в мусульманському світі. Визнання США Єрусалима столицею Ізраїлю також засудила ООН.
Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Палестинці ж прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.
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