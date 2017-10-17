У сутичках під Верховною Радою вже постраждали четверо осіб, - ОНОВЛЕНО

У сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський

У Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

На вулиці Грушевського біля Кабміну стався конфлікт учасників акції з правоохоронцями.

За попередньою інформацією, під час штовханини зламали рамку металошукача.

"Сутички тривають уже десь 10 хвилин. Зараз мітингарі намагаються підійти до рамок, які знаходяться на перехресті вулиць Садова і Грушевського, від готелю "Київ". Правоохоронці заблокували цей прохід. Ще до того, сутички почались через те, що дехто, піднімаючись по Грушевського від стадіону ім.. Лобановського, намагався зламати рамки, після того, нацгвардійців, поліцейських біля рамок побільшало. Почалися сутички із мітингарями. Люди намагались бити правоохоронців, - ті їм відповідали. Деяким людям вдалось забрати у силовиків щити. Силовики застосовували спецзасоби, напевно, це був перцевий балончик, наша знімальна група теж на собі відчула його дію", - повідомляє "112 Україна".

Кореспондент Української правди повідомляє, що у сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Так постраждав чолові віком за 60 років, йому чимсь пошкодили голову, з неї йшла кров.

Також постраждав представник правоохоронних органів. За свідченнями кореспондента УП, він лежав без свідомості, в нього текла кров з носа. Його забрали медики.

Фото: 112. Україна

За даними МВС, у сутичках також постраждав один поліцейський.

Оновлення: "За попередньою інформацією, постраждали троє мітингарів та один поліцейський. Але це є попередня інформація", – повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності , зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.

