Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У сутичках в центрі столиці постраждала співробітниця поліції

У неї переламані пальці
Під час сутичок між представинками "блокадного віча" та правоохоронцями 19 лютого на Майдані Незалежності в Києві постраждала співробітниця патрульної поліції: у неї зламані пальці руки.
У сутичках в центрі столиці постраждала співробітниця поліції Фото: unian.ua

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

"Станом на цю годину є інформація про те, що під час сутичок також постраждала співробітниця патрульної поліції: у неї зламані пальці руки. За фактом травмування правоохоронців під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв iPress.ua, у сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.

За даними медиків, кількість постраждалих у зіткненнях на Майдані – близько 10 осіб.

Під час сутичок побили нардепа Єгора Соболєва. Згодом з'явилася інформація, що Єгор Соболєв під час сутичок на Майдані Незалежності за участю представинків "блокадного віча" та правоохоронців бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2017 23:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat