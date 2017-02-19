У сутичках в центрі столиці постраждала співробітниця поліції

Під час сутичок між представинками "блокадного віча" та правоохоронцями 19 лютого на Майдані Незалежності в Києві постраждала співробітниця патрульної поліції: у неї зламані пальці руки.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

"Станом на цю годину є інформація про те, що під час сутичок також постраждала співробітниця патрульної поліції: у неї зламані пальці руки. За фактом травмування правоохоронців під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв iPress.ua, у сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.

За даними медиків, кількість постраждалих у зіткненнях на Майдані – близько 10 осіб.

Під час сутичок побили нардепа Єгора Соболєва. Згодом з'явилася інформація, що Єгор Соболєв під час сутичок на Майдані Незалежності за участю представинків "блокадного віча" та правоохоронців бив поліцейського та намагався зірвати з нього шолом.