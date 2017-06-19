У світі 65,6 млн осіб були змушені покинути свої домівки за минулий рік, - ООН
Такі дані наводить ООН у понеділок, 19 червня. Дана цифра включає біженців, внутрішніх переселенців та шукачів притулку, і у порівнянні з 2015 роком вона зросла на 300 тисяч осіб.
"Хоча ці дані представляють невеликі зміни порівняно з попереднім роком (…) відносно стабільні цифри приховують дуже нестабільну ситуацію", - заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повідомляє DW.
За 2016 рік вимушено залишили свої домівки близько 10,3 мільйона осіб. Дві третини з них - внутрішньо переміщені особи. Головною країною-джерелом внутрішніх переселенців та біженців залишається Сирія, де за роки громадянської війни з 2011 року свої житла покинули чи втратили 12 мільйонів осіб - близько двох третин населення.
Нагадаємо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 1 червня повідомив, що понад 2,7 млн дітей у світі живуть у дитячих будинках, інтернатах та аналогічних установах.
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