CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМета нового флешмобу – щоб користувачі проаналізували, скільки часу вони проводять у соцмережах і навіщо взагалі ними користуються.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі набирає популярності флешмоб: відмовитись на 30 днів від соцмереж
Ініціатива пішла від Королівської спілки громадського здоров’я Великої Британії
Фото: Antoine Geiger / huffingtonpost.com
Scroll Free Septemper – це флешмоб, який дає можливість побудувати більш здорові та збалансовані стосунки з соцмережами на майбутнє.
Є кілька варіантів долучитись до флешмобу:
- "холодна індичка" (cold turkey – сленговий вираз, що означає повну відмову від поганої звички). Відмовся від усіх особистих аккаунтів у соцмережах на 30 днів.
- "соціалізований метелик". Зроби паузу від соцмереж на всіх зустрічах. Розмовляй з друзями, слухай музику, їж, не переймаючись про те, як там твій пост в Instagram.
- "нічна сова". Не заходь в соцмережі після 18.00.
- "зайнята бджілка". Покращуй свою продуктивність – не перевіряй акаунти, поки на ти на роботі або на навчанні.
- "спляча собака". Вирішив лягати спати – так і роби, а не залипай у Facebook.
Фото: rsph.org.uk
"Участь у Scroll Free протягом місяця дасть вам шанс подумати про ваше використання соцмереж: що ви пропустили, що – ні, що ви повинні зробити та чим насолоджуватися замість соцмереж", – пише прес-служба Королівської спілки.
Нагадаємо, що Instagram показуватиме користувачам, скільки часу вони проводять у соцмережі.
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01 08 2018 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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