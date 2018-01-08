У світі набирає популярності флешмоб: відмовитись на 30 днів від соцмереж

Мета нового флешмобу – щоб користувачі проаналізували, скільки часу вони проводять у соцмережах і навіщо взагалі ними користуються.

Scroll Free Septemper – це флешмоб, який дає можливість побудувати більш здорові та збалансовані стосунки з соцмережами на майбутнє.

Є кілька варіантів долучитись до флешмобу:

"холодна індичка" (cold turkey – сленговий вираз, що означає повну відмову від поганої звички). Відмовся від усіх особистих аккаунтів у соцмережах на 30 днів.

(cold turkey – сленговий вираз, що означає повну відмову від поганої звички). Відмовся від усіх особистих аккаунтів у соцмережах на 30 днів. "соціалізований метелик" . Зроби паузу від соцмереж на всіх зустрічах. Розмовляй з друзями, слухай музику, їж, не переймаючись про те, як там твій пост в Instagram.

. Зроби паузу від соцмереж на всіх зустрічах. Розмовляй з друзями, слухай музику, їж, не переймаючись про те, як там твій пост в Instagram. "нічна сова" . Не заходь в соцмережі після 18.00.

. Не заходь в соцмережі після 18.00. "зайнята бджілка" . Покращуй свою продуктивність – не перевіряй акаунти, поки на ти на роботі або на навчанні.

. Покращуй свою продуктивність – не перевіряй акаунти, поки на ти на роботі або на навчанні. "спляча собака". Вирішив лягати спати – так і роби, а не залипай у Facebook.



Фото: rsph.org.uk

"Участь у Scroll Free протягом місяця дасть вам шанс подумати про ваше використання соцмереж: що ви пропустили, що – ні, що ви повинні зробити та чим насолоджуватися замість соцмереж", – пише прес-служба Королівської спілки.

Нагадаємо, що Instagram показуватиме користувачам, скільки часу вони проводять у соцмережі.