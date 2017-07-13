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У світі понад 2 млрд людей позбавлені доступу до чистої питної води, - ООН

Близько 4,5 млрд жителів планети позбавлені адекватних санітарно-гігієнічних умов
На сьогодні у світі понад два мільярди людей позбавлені доступу до чистої питної води.
У світі понад 2 млрд людей позбавлені доступу до чистої питної води, - ООН Фото: ru.business-tv.com.ua

Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Дитячого фонду ООН, повідомляє "Анадолу"

Як повідомляють, близько 4,5 млрд жителів планети позбавлені адекватних санітарно-гігієнічних умов.

У наш час 892 млн людей усе ще змушені справляти свої природні потреби де доведеться, а 600 млн користуються одним туалетом разом з іншими жителями цілого села або цілого поверху, наприклад, у гуртожитку, йдеться в доповіді.

Автори документа роблять висновок, що сьогодні величезна кількість людей, особливо в сільських районах, як і раніше, не має доступу до чистої питної води і живуть без туалетів. Це призводить до того, що кожного дня сотні дітей помирають від інфекційних хвороб, яким можна було б запобігти.

Тільки через діарею щорічно гинуть 360 тис. дітей віком до п'яти років. Багато заражаються холерою, гепатитом А і черевним тифом.

Нагадаємо, що режим Башара Асада перекрив подачу води до обложеного району Хула на півночі сирійської провінції Хомс, в якому проживає близько 70 тисяч осіб.

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13 07 2017 12:15
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