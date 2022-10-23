У світі створюється "тіньовий флот" танкерів для перевезення російської нафти - Bloomberg

У світі формується "тіньовий флот" із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах росії.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg

"Якщо ви подивитеся, скільки суден було продано за останні шість місяців неназваним покупцям, стає зрозуміло, що створюється флот", — сказав Крістіан Інгерслев, головний виконавчий директор Maersk Tankers A/S.

Попередньо для "тіньового флоту" придбали 240 суден, в тому числі 102 "Афрамакси", 58 "Суецмаксів" і 80 дуже великих нафтових танкерів. Купують судна невідомі компанії. що базуються у Дубаї, Гонконгу, Сінгапурі та на Кіпрі.

Інтерес покупців в основному зосереджений на типах та класах суден, які активно використовуватимуться для переміщення нафти Urals та ESPO з їх експортних терміналів. Одним з таких танкерів є Aframaxes з криголамними можливостями, найменший з основних міжнародних танкерів, який може перевозити від 650 тисяч до 750 тисяч барелів нафти через дрібніші води та з дрібніших портів.

Очікується, що деякі з цих танкерів зʼявляться у Східному Сибіру, ​​де вони допоможуть транспортувати російську нафту ESPO покупцям, зокрема китайським та індійським нафтопереробним підприємствам.

Також Bloomberg прогнозує сплеск перевантажень з судна на судно. Це пов'язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.

Європейський союз 6 жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на €7 мільярдів і обмеження цін на нафту.