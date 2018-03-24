У світі відзначили "Годину Землі", – ФОТО

Цього року світ відзначив вже 11 річницю міжнародної екологічної акції

Мільйони людей в різних країнах світу відзначили щорічну міжнародну акцію "Година Землі".

У тисячах міст вимикали необов’язкове освітлення, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети, пише "Громадське".

Акція відбувалася з 20:30 за Києвом та тривала годину.

За цей час світло вимкнули зокрема на Ейфелевій вежі в Парижі, Оперному театрі в Сіднеї, Бранденбурзьких воротах у Берліні, єгипетських пірамідах, Empire State Building в Нью-Йорку, Олімпійському стадіоні в Пекіні.



Фото: afp.com



Фото: afp.com



Фото: afp.com



Фото: afp.com



Фото: afp.com

Участь в акції взяли 33 українських міста, повідомляє World Wide Fund For Nature.

У Києві, зокрема, вимкнули світло на Золотих воротах та скульптурі Батьківщина-мати.