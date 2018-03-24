ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМільйони людей в різних країнах світу відзначили щорічну міжнародну акцію "Година Землі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі відзначили "Годину Землі", – ФОТО
Цього року світ відзначив вже 11 річницю міжнародної екологічної акції
Фото: wwf.panda.org
У тисячах міст вимикали необов’язкове освітлення, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети, пише "Громадське".
Акція відбувалася з 20:30 за Києвом та тривала годину.
За цей час світло вимкнули зокрема на Ейфелевій вежі в Парижі, Оперному театрі в Сіднеї, Бранденбурзьких воротах у Берліні, єгипетських пірамідах, Empire State Building в Нью-Йорку, Олімпійському стадіоні в Пекіні.
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Участь в акції взяли 33 українських міста, повідомляє World Wide Fund For Nature.
У Києві, зокрема, вимкнули світло на Золотих воротах та скульптурі Батьківщина-мати.
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