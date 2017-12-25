"У світі вирують вітри війни": Папа Римський присвятив різдвяне послання темі конфліктів і миру

Понтифік згадав цілу низку конфліктів і закликав до миру

Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту до братерства і солідарності на тлі численних конфліктів на планеті, аби світ був більш людяним та сприятливим для дітей цього та майбутніх поколінь.

Про це понтифік сказав у традиційному різдвяному посланні "Місту та світові" (Urbi et Orbi). Текст виголошеної в понеділок, 25 грудня, промови наводить офіційний сайт Святого Престолу.

"Сьогодні в нашому світі вирують вітри війни, застаріла модель розвитку і далі веде до регресу людей, суспільства та природи", – вважає Франциск.

Він згадав цілу низку конфліктів, зокрема, закликав до миру в Єрусалимі та на всій Святій землі заради "мирного співіснування двох держав із узгодженими та міжнародно визнаними кордонами".

Щодо Сирії Папа сподівається на відновлення там підвалин "суспільства, незважаючи на етнічну чи релігійну приналежність".

В Іраку та Ємені, а також низці країн Африки, понтифік закликає долати гуманітарні складнощі.

Згадав Папа і "дітей та їхні родини, які страждають від насильства через конфлікт в Україні та якого серйозні гуманітарні наслідки". Понтифік молиться за швидкий мир на Донбасі. Франциск наголосив, що в обличчях дітей, які мешкають в охоплених війнами зонах, біженців чи безробітних можна побачити Ісуса.

"Бачимо Ісуса в дітях, які разом зі своїми родинами страждають від насильства, породженого конфліктом в Україні, та від його серйозних гуманітарних наслідків, і молимося за те, щоб Господь якнайшвидше дарував мир цій дорогій країні", – сказав Папа.

Зазначив він і про важливість вирішення проблем меншин, зокрема рохінджа у М'янмі та Бангладеш.

Нагадаємо, глава католицької церкви Папа Римський Франциск в різдвяний Святвечір попросив про "дар миру для всього світу" і закликав до звільнення всіх викрадених людей.