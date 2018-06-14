У Святошинському районі Києва вибухнуло авто: поранені четверо дітей, - ОНОВЛЕНО
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом столичної поліції і вибухотехніки.
"Сьогодні, 14 червня, о 16.42 до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух на вул. Чорнобильській у Святошинському районі Києва" - повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Яна Неруш, інформує Громадське.
Правоохоронці з’ясували, що епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже тривалий час був припарковиний неподалік від одного з будинків.
Попередньо з’ясовано, що четверо дітей віком від 5 до 11 років вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.
Поліцейські проводять комплекс заходів, щоб встановити всі обставини події, а також причетних людей.
Оновлення: Внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі столиці постраждали четверо дітей. Стан трьох з них стабільний, четверта дитина у комі.
Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун у Twitter.
"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написала вона.
Нагадаємо, що в Сумах чоловік у балаклаві кинув гранату в охоронців нічного клубу "Луна". Внаслідок вибуху постраждали семеро осіб, їх в тяжкому стані доставили до медичних установ.
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