У Святошинському районі Києва вибухнуло авто: поранені четверо дітей, - ОНОВЛЕНО

Епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже тривалий час був припарковиний неподалік від одного з будинків

Внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом столичної поліції і вибухотехніки.

"Сьогодні, 14 червня, о 16.42 до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух на вул. Чорнобильській у Святошинському районі Києва" - повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Яна Неруш, інформує Громадське.

Правоохоронці з’ясували, що епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже тривалий час був припарковиний неподалік від одного з будинків.

Попередньо з’ясовано, що четверо дітей віком від 5 до 11 років вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.

Поліцейські проводять комплекс заходів, щоб встановити всі обставини події, а також причетних людей.

Оновлення: Внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі столиці постраждали четверо дітей. Стан трьох з них стабільний, четверта дитина у комі.

Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун у Twitter.

"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написала вона.