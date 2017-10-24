У Святошинському суді збитки від погрому оцінили у 500 тисяч грн

Святошинський районний суд Києва оцінив збитки від погрому 23-24 жовтня під час розгляду справи Миколи Коханівського у 500 тисяч гривень.

"Святошинський районний суд міста Києва офіційно звернувся до Генпрокуратури, ВРП та РСУ стосовно подій 23-24 жовтня під час розгляду справи Миколи Коханівського", - повідомляє прес-служба суду.

Поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї.

23 жовтня у цьому суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.

Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили. Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. Уполіції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців.