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У Святвечір бойовики п'ять разів порушили тишу

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав
Минулої доби російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У Святвечір бойовики п Фото: ukrinform.ua

Опорні пункти українських військ були обстріляні противником з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка, Красногорівка на Донецькому напрямку та поблизу селища Гнутове на Маріупольському напрямку, повідомляє прес-центр ООС.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 6 січня, один окупант загинув та один отримав поранення.

"Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню", - підкреслили у штабі ООС.

Також, у неділю в зоні проведення Операції об'єднаних сил у період з опівночі до 18:00 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

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07 01 2019 10:07
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