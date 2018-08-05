У Симоненка під час обшуків вилучили пістолет з глушником і патрони

Служба безпеки України заявляє, що провела обшуки в лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та вилучила предмет, схожий на пістолет.

"У рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України слідчими СБУ проведено обшуки у громадянина України Петра Симоненка", – повідомляють у СБУ.

Під час слідчих дій, за інформацією СБУ, вилучили предмети, схожі на пістолет АПС з глушником та 120 патронів до нього.



Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, СБУ провела обшуки в керівників компартії у Києві. Слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9 травня.

В Україні з 2015 року діяльність Комуністичної партії заборонена.