ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба безпеки України заявляє, що провела обшуки в лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та вилучила предмет, схожий на пістолет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Симоненка під час обшуків вилучили пістолет з глушником і патрони
СБУ провела обшуки в Петра Симоненка
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
"У рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України слідчими СБУ проведено обшуки у громадянина України Петра Симоненка", – повідомляють у СБУ.
Під час слідчих дій, за інформацією СБУ, вилучили предмети, схожі на пістолет АПС з глушником та 120 патронів до нього.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Нагадаємо, СБУ провела обшуки в керівників компартії у Києві. Слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9 травня.
В Україні з 2015 року діяльність Комуністичної партії заборонена.
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