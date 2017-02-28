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У сина Пшонки забрали 15 тис га мисливських угідь на Київщині

Суд визнав недійсним договір про умови ведення цього господарства
Апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції, який постановив повернути державі більш ніж 15 тис. га, мисливських угідь, що були незаконно надані в користування синові колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки Артема.
У сина Пшонки забрали 15 тис га мисливських угідь на Київщині Віктор Пшонка. Фото: news.online.ua

"Завдяки послідовній та обґрунтованій позиції прокуратури Київської області в апеляційній інстанції залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов Фастівського міжрайонного прокурора та визнано незаконним рішення Київської обласної ради про надання товариству в користування мисливських угідь площею понад 15,3 тис. га на території Фастівського району", - повідомляє сайт прокуратури.

Суд також визнав недійсним договір про умови ведення цього господарства і зобов'язав відповідача повернути державі зазначені мисливські угіддя, якими користувалося ТОВ "Укрмістобудпроект".

Ця компанія пов'язана з сином екс-генпрокурора. Землю придбали з грубими порушеннями законодавства і припинення права їх попереднього користувача - держпідприємства Фастівський лісгосп.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" за підсумками свого розслідування опублікували сюжет, згідно з яким прокуратура зірвала повернення державі лісових угідь Пшонки і Арбузова.

Прокуратура Київщини просила суд скасувати передачу в оренду 50 га лісу близькому оточенню екс-президента Віктора Януковича в Київській області.

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28 02 2017 17:59
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