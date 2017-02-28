У сина Пшонки забрали 15 тис га мисливських угідь на Київщині
"Завдяки послідовній та обґрунтованій позиції прокуратури Київської області в апеляційній інстанції залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов Фастівського міжрайонного прокурора та визнано незаконним рішення Київської обласної ради про надання товариству в користування мисливських угідь площею понад 15,3 тис. га на території Фастівського району", - повідомляє сайт прокуратури.
Суд також визнав недійсним договір про умови ведення цього господарства і зобов'язав відповідача повернути державі зазначені мисливські угіддя, якими користувалося ТОВ "Укрмістобудпроект".
Ця компанія пов'язана з сином екс-генпрокурора. Землю придбали з грубими порушеннями законодавства і припинення права їх попереднього користувача - держпідприємства Фастівський лісгосп.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" за підсумками свого розслідування опублікували сюжет, згідно з яким прокуратура зірвала повернення державі лісових угідь Пшонки і Арбузова.
Прокуратура Київщини просила суд скасувати передачу в оренду 50 га лісу близькому оточенню екс-президента Віктора Януковича в Київській області.
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