У Сирії 13 мирних осіб стали жертвами авіаудару Туреччини

Внаслідок авіаударів Туреччини по контрольованому курдськими бойовиками сирійському району Афрін загинули 13 мирних жителів.

Про це повідомили спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє портал i24News.

Авіаудари були завдані по містечку Джандаіріс поблизу кордону з Туреччиною.

Серед загиблих – двоє дітей.

З початку турецької операції у Сирії загинули 165 мирних жителів, в тому числі 29 дітей.

Туреччина відкидає ці повідомлення і стверджує, що робить все можливе, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Як відомо, 20 січня Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" в районі міста Афрін на півночі Сирії. Генштаб Туреччини у четвер, 1 лютого, заявив про знищення 19 об’єктів забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" (РПК) на півночі Іраку. У ході авіаудару загинуло 49 курдських бійців.

Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робітничої партії Курдистану(РПК), яку Анкара та чимало західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.

За час військової операції тисячі мешканців Афріна змушені були залишити свої будинки. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про загибель 141 цивільного внаслідок турецької операції "Оливкова гілка".

Водночас в іншій частині Сирії, біля Дамаска авіація та артилерія армії Башара Асада продовжують обстрілювати район Східна Гута. З 18 лютого тут загинули 580 людей. 393 тисячі мешканців району відчувають нестачу їжі та медикаментів.

Нагадаємо, минулого місяця сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ.