У Сирії 13 мирних осіб стали жертвами авіаудару Туреччини
Про це повідомили спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє портал i24News.
Авіаудари були завдані по містечку Джандаіріс поблизу кордону з Туреччиною.
Серед загиблих – двоє дітей.
З початку турецької операції у Сирії загинули 165 мирних жителів, в тому числі 29 дітей.
Туреччина відкидає ці повідомлення і стверджує, що робить все можливе, щоб уникнути жертв серед мирного населення.
Як відомо, 20 січня Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" в районі міста Афрін на півночі Сирії. Генштаб Туреччини у четвер, 1 лютого, заявив про знищення 19 об’єктів забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" (РПК) на півночі Іраку. У ході авіаудару загинуло 49 курдських бійців.
Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робітничої партії Курдистану(РПК), яку Анкара та чимало західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.
За час військової операції тисячі мешканців Афріна змушені були залишити свої будинки. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про загибель 141 цивільного внаслідок турецької операції "Оливкова гілка".
Водночас в іншій частині Сирії, біля Дамаска авіація та артилерія армії Башара Асада продовжують обстрілювати район Східна Гута. З 18 лютого тут загинули 580 людей. 393 тисячі мешканців району відчувають нестачу їжі та медикаментів.
Нагадаємо, минулого місяця сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ.
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