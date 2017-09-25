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У Сирії 27 цивільних загинули через авіаудари, нанесені Росією, - ЗМІ

За даними портала Daily Star, серед згиблих є двоє дітей
У сирійському місті Ідліб внаслідок авіаударів з боку Росії загинули 27 цивільних.
У Сирії 27 цивільних загинули через авіаудари, нанесені Росією, - ЗМІ Великий вибух нібито удару сирійської армії по військовому аванпосту у південній частині провінції Ідліб. Вибух спровокували бойовики, які належать до ісламського фронту коаліції: вони винайняли тунель під заставу і замінували його. 14 жовтня, 2014. Фото: АFР

Про це повідомляє Associated Press.

 

 

 

За даними портала Daily Star, серед згиблих є двоє дітей.

Наразі більше жодних деталей рейду не повідомляється. Також не відомо, чи є жертви серед військових.

Нагадаємо, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, авіаудари, ймовірно, здійснені російськими літаками, за три дні вбили щонайменше 69 людей на сході Сирії.

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25 09 2017 18:22
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