У Сирії 27 цивільних загинули через авіаудари, нанесені Росією, - ЗМІ

За даними портала Daily Star, серед згиблих є двоє дітей

У сирійському місті Ідліб внаслідок авіаударів з боку Росії загинули 27 цивільних.

Великий вибух нібито удару сирійської армії по військовому аванпосту у південній частині провінції Ідліб. Вибух спровокували бойовики, які належать до ісламського фронту коаліції: вони винайняли тунель під заставу і замінували його. 14 жовтня, 2014. Фото: АFР

Про це повідомляє Associated Press.

#BREAKING Russian air strikes in Syria's Idlib kill 27 civilians: monitor — AFP news agency (@AFP) 25 вересня 2017 р.

За даними портала Daily Star, серед згиблих є двоє дітей.

Наразі більше жодних деталей рейду не повідомляється. Також не відомо, чи є жертви серед військових.

Нагадаємо, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, авіаудари, ймовірно, здійснені російськими літаками, за три дні вбили щонайменше 69 людей на сході Сирії.