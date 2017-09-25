CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ сирійському місті Ідліб внаслідок авіаударів з боку Росії загинули 27 цивільних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії 27 цивільних загинули через авіаудари, нанесені Росією, - ЗМІ
За даними портала Daily Star, серед згиблих є двоє дітей
Великий вибух нібито удару сирійської армії по військовому аванпосту у південній частині провінції Ідліб. Вибух спровокували бойовики, які належать до ісламського фронту коаліції: вони винайняли тунель під заставу і замінували його. 14 жовтня, 2014. Фото: АFР
Про це повідомляє Associated Press.
#BREAKING Russian air strikes in Syria's Idlib kill 27 civilians: monitor— AFP news agency (@AFP) 25 вересня 2017 р.
За даними портала Daily Star, серед згиблих є двоє дітей.
Наразі більше жодних деталей рейду не повідомляється. Також не відомо, чи є жертви серед військових.
Нагадаємо, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, авіаудари, ймовірно, здійснені російськими літаками, за три дні вбили щонайменше 69 людей на сході Сирії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 09 2017 18:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа