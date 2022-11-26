У Сирії американська база у зазнала ракетної атаки

Ввечері 25 листопада американська база у Сирії зазнала ракетної атаки.

Про це повідомляє центральне командування американських збройних сил.

"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у заяві командування.

Американці наголосили, що ракетна атака поставила під загрозу сили коаліції, що "підриває мир та стабільність у регіоні".

Також повідомляється, що сирійські сили відвідали місце запуску і знайшли третю не запущену ракету.