CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВвечері 25 листопада американська база у Сирії зазнала ракетної атаки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії американська база у зазнала ракетної атаки
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє центральне командування американських збройних сил.
"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у заяві командування.
Американці наголосили, що ракетна атака поставила під загрозу сили коаліції, що "підриває мир та стабільність у регіоні".
Також повідомляється, що сирійські сили відвідали місце запуску і знайшли третю не запущену ракету.
Нагадаємо, що раніше турецька авіація завдала ударів по курдських базах у Сирії та Іраку.
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26 11 2022 09:31 МЕДІА
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