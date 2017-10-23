У Сирії бойовики ІДІЛ у жовтні стратили 128 осіб

Ісламісти вважають, що вони співпрацювали з сирійською владою

Бойовики "Ісламської держави" у жовтні стратили 128 осіб, запідозривши їх у роботі на сирійську владу.

116 осіб було вбито в зв'язку з нібито співпрацею з сирійською владою та силовими структурами. Пізніше глава центру Рамі Абдул-Рахман заявив, що бойовиками було вбито 128 осіб, - повідомляє Al Arabiya, посилаючись на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав осіб.

Всі вбивства сталися в підконтрольному ІДІЛ сирійському місті Ель-Кар'ятайн.

Нагадаємо, в Іраку призвели до виконання 42 смертних вироки щодо осіб, засуджених за участь у терористичних організаціях.