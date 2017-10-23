ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИБойовики "Ісламської держави" у жовтні стратили 128 осіб, запідозривши їх у роботі на сирійську владу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії бойовики ІДІЛ у жовтні стратили 128 осіб
Ісламісти вважають, що вони співпрацювали з сирійською владою
Фото: telegraph.co.uk
116 осіб було вбито в зв'язку з нібито співпрацею з сирійською владою та силовими структурами. Пізніше глава центру Рамі Абдул-Рахман заявив, що бойовиками було вбито 128 осіб, - повідомляє Al Arabiya, посилаючись на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав осіб.
Всі вбивства сталися в підконтрольному ІДІЛ сирійському місті Ель-Кар'ятайн.
Нагадаємо, в Іраку призвели до виконання 42 смертних вироки щодо осіб, засуджених за участь у терористичних організаціях.
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23 10 2017 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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