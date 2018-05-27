У Сирії через напад бойовиків загинули четверо російських військових

Бойовики атакували артилерійську батарею російських військ в темний час доби

У Сирії в результаті обстрілу з боку бойовиків загинули четверо російських військовослужбовців.

За даними міністерства оборони Російської Федерації, у ході атаки декількох мобільних груп бойовиків в провінції Дейр ез-Зор були вбиті двоє російських військових радників, ще п'ять російських військовослужбовців отримали поранення і були доставлені у шпиталь, - повідомляє Російська служба BBC.

Двоє з них померли від отриманих поранень.

Повідомляється, що під час бою, який тривав близько години, російським і сирійським військовослужбовцям вдалося знищити 43 нападників і шість автомобілів високої прохідності з встановленим великокаліберним озброєнням.

Усіх російських військовослужбовців представили до державних нагород.

Раніше повідомлялося, що американське видання The New York Times оприлюднило нові подробиці бою американських військових з російськими найманцями з ПВК Вагнера в сирійському Дейр-ез-Зорі, який сталася 7 лютого 2018 року.