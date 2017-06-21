У Сирії вбито "головного проповідника" ІДІЛ

Коаліція під проводом США заявила про вбивство "великого муфтія" ІД у Сирії

Коаліція під керівництвом США знищила в Сирії самопроголошеного головного священнослужителя терористичної організації ІДІЛ Турки аль-Біналі.

Аль-Біналі був убитий ще 31 травня в результаті авіаудару по сирійському місту Меядін, - йдеться в повідомленні центрального командування збройних сил США.

Відзначається, що він займав центральне місце в залученні іноземців до лав бойовиків і провокуванні терактів по всьому світу.

Також в повідомленні говориться, що з 2014 року, коли Аль-Біналі став "головним священиком" ІДІЛ, він пропагував вбивства та інші злочини, намагався узаконити створення "халіфату" і був близькою довіреною особою ватажка ІДІЛ в Сирії Абу Бакра аль-Багдаді.

16 червня Міноборони Росії повідомило про знищення в результаті авіаудару ватажка терористичного угруповання Ісламська держава аль-Багдаді.

Проте, У Москви поки немає підтвердження факту ліквідації у Сирії лідера ІДІЛ Ібрагіма Абу Бакр аль-Багдаді.