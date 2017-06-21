У Сирії вбито "головного проповідника" ІДІЛ
Аль-Біналі був убитий ще 31 травня в результаті авіаудару по сирійському місту Меядін, - йдеться в повідомленні центрального командування збройних сил США.
Відзначається, що він займав центральне місце в залученні іноземців до лав бойовиків і провокуванні терактів по всьому світу.
Також в повідомленні говориться, що з 2014 року, коли Аль-Біналі став "головним священиком" ІДІЛ, він пропагував вбивства та інші злочини, намагався узаконити створення "халіфату" і був близькою довіреною особою ватажка ІДІЛ в Сирії Абу Бакра аль-Багдаді.
16 червня Міноборони Росії повідомило про знищення в результаті авіаудару ватажка терористичного угруповання Ісламська держава аль-Багдаді.
Проте, У Москви поки немає підтвердження факту ліквідації у Сирії лідера ІДІЛ Ібрагіма Абу Бакр аль-Багдаді.
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