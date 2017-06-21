Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Сирії вбито "головного проповідника" ІДІЛ

Коаліція під проводом США заявила про вбивство "великого муфтія" ІД у Сирії
Коаліція під керівництвом США знищила в Сирії самопроголошеного головного священнослужителя терористичної організації ІДІЛ Турки аль-Біналі.
У Сирії вбито "головного проповідника" ІДІЛ Фото: AP

Аль-Біналі був убитий ще 31 травня в результаті авіаудару по сирійському місту Меядін, - йдеться в повідомленні центрального командування збройних сил США.

Відзначається, що він займав центральне місце в залученні іноземців до лав бойовиків і провокуванні терактів по всьому світу.

Також в повідомленні говориться, що з 2014 року, коли Аль-Біналі став "головним священиком" ІДІЛ, він пропагував вбивства та інші злочини, намагався узаконити створення "халіфату" і був близькою довіреною особою ватажка ІДІЛ в Сирії Абу Бакра аль-Багдаді.

16 червня Міноборони Росії повідомило про знищення в результаті авіаудару ватажка терористичного угруповання Ісламська держава аль-Багдаді. 

Проте, У Москви поки немає підтвердження факту ліквідації у Сирії лідера ІДІЛ Ібрагіма Абу Бакр аль-Багдаді.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2017 08:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.