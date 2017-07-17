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У Сирії обстріляли російське посольство: є жертви

Один зі снарядів влучив у будівлю, інший - розірвався поряд
Російське посольство, розташоване в одному з районів Дамаска, опинилося під обстрілом.
У Сирії обстріляли російське посольство: є жертви Фото: itar-tass.com

Семеро людей отримали травми внаслідок обстрілу в житловому районі поблизу посольства Росії, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на сирійське державне інформагентство SANA.

Жодна зі сторін конфлікту в Сирії не взяла на себе відповідальність за обстріл.

Повстанці, які борються з підтримуваним Росією режимом президента Башара Асада, вже обстрілювали російське посольство раніше.

Нагадаємо, що 12 липня в Сирії загинув капітан російських сухопутних військ Микола Афанасов.

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17 07 2017 10:22
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