CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійське посольство, розташоване в одному з районів Дамаска, опинилося під обстрілом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії обстріляли російське посольство: є жертви
Один зі снарядів влучив у будівлю, інший - розірвався поряд
Фото: itar-tass.com
Семеро людей отримали травми внаслідок обстрілу в житловому районі поблизу посольства Росії, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на сирійське державне інформагентство SANA.
Жодна зі сторін конфлікту в Сирії не взяла на себе відповідальність за обстріл.
Повстанці, які борються з підтримуваним Росією режимом президента Башара Асада, вже обстрілювали російське посольство раніше.
Нагадаємо, що 12 липня в Сирії загинув капітан російських сухопутних військ Микола Афанасов.
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