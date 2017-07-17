У Сирії обстріляли російське посольство: є жертви

Один зі снарядів влучив у будівлю, інший - розірвався поряд

Російське посольство, розташоване в одному з районів Дамаска, опинилося під обстрілом.

Семеро людей отримали травми внаслідок обстрілу в житловому районі поблизу посольства Росії, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на сирійське державне інформагентство SANA.

Жодна зі сторін конфлікту в Сирії не взяла на себе відповідальність за обстріл.

Повстанці, які борються з підтримуваним Росією режимом президента Башара Асада, вже обстрілювали російське посольство раніше.

Нагадаємо, що 12 липня в Сирії загинув капітан російських сухопутних військ Микола Афанасов.