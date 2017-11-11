У Сирії підірвали конвой російських військових
Про це заявили бойовики Тахрір аш-Шам, передає група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.
Як повідомляється, підрив колони стався недалеко від населеного пункту Бустан-ель-Баша у п'ятницю, 10 листопада.
#Pt. Pics confirms #HTS targeted a #Russia|n convoy near Humaymim Airbase, showing monitoring of convoy and subsequent blast. pic.twitter.com/F3jHO1sRKQ— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 10 листопада 2017 р.
Згідно з наявною інформацією, російський конвой атакував автомобіль зі смертником, який було начинено вибухівкою.
У свою чергу Міноборони РФ підрив колони, як і більшу частину своїх втрат за час сирійської кампанії, традиційно заперечує.
Нагадаємо, за підрахунками Reuters, у Сирії з початку 2017 року загинули понад 130 громадян Російської Федерації.
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