У Сирії підірвали конвой російських військових

Міноборони РФ підрив колони, як і більшу частину своїх втрат за час сирійської кампанії, традиційно заперечує

В районі російської авіабази Хмеймім в Сирії підірвали конвой військовослужбовців РФ.

Про це заявили бойовики Тахрір аш-Шам, передає група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Як повідомляється, підрив колони стався недалеко від населеного пункту Бустан-ель-Баша у п'ятницю, 10 листопада.

Згідно з наявною інформацією, російський конвой атакував автомобіль зі смертником, який було начинено вибухівкою.

У свою чергу Міноборони РФ підрив колони, як і більшу частину своїх втрат за час сирійської кампанії, традиційно заперечує.

Нагадаємо, за підрахунками Reuters, у Сирії з початку 2017 року загинули понад 130 громадян Російської Федерації.