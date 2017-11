У Сирії підірвали конвой російських військових

Про це заявили бойовики Тахрір аш-Шам, передає група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Як повідомляється, підрив колони стався недалеко від населеного пункту Бустан-ель-Баша у п'ятницю, 10 листопада.

#Pt. Pics confirms #HTS targeted a #Russia|n convoy near Humaymim Airbase, showing monitoring of convoy and subsequent blast. pic.twitter.com/F3jHO1sRKQ