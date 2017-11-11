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У Сирії підірвали конвой російських військових

Міноборони РФ підрив колони, як і більшу частину своїх втрат за час сирійської кампанії, традиційно заперечує
В районі російської авіабази Хмеймім в Сирії підірвали конвой військовослужбовців РФ.
У Сирії підірвали конвой російських військових Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Про це заявили бойовики Тахрір аш-Шам, передає група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Як повідомляється, підрив колони стався недалеко від населеного пункту Бустан-ель-Баша у п'ятницю, 10 листопада.

 

 

 

Згідно з наявною інформацією, російський конвой атакував автомобіль зі смертником, який було начинено вибухівкою.

У свою чергу Міноборони РФ підрив колони, як і більшу частину своїх втрат за час сирійської кампанії, традиційно заперечує.

Нагадаємо, за підрахунками Reuters, у Сирії з початку 2017 року загинули понад 130 громадян Російської Федерації.

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11 11 2017 13:36
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