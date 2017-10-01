У Сирії російські пілоти ВКС небезпечно зближалися з літаками ВПС США

У США переживають, що інциденти можуть додати напруженості між Москвою і Вашингтоном

Пілоти американських ВПС заявили про неодноразові небезпечні зближення з літаками російських ВКС в небі над Сирією.

Незважаючи на підписаний в жовтні 2015 року меморандум про безпеку польотів над Сирією між Росією і США, російські літаки продовжують небезпечно зближатися з американськими, пише газета The Wall Street Journal, інформує Укрінформ.

"Рідко вони відповідають усно, якщо взагалі відповідають. Рідко вони зміщуються. Ми уникаємо. Ми не знаємо, що вони бачать, а що не бачать, але не хочемо, щоб вони в нас врізалися", - розповів генерал-майор Чарльз Коркоран.

Газета пише, що американські пілоти звинувачують російських колег в тому, що вони не знають правил безпеки при польотах, або не можуть чи не хочуть їх дотримуватися.

Полковник американських ВПС Пол Берч розповів, що одного разу російський літак опинився на відстані "декількох сотень футів" від американського винищувача і "не знав про це".

Командувачі ВВС США побоюються, що інциденти можуть додати напруженості між Москвою і Вашингтоном у врегулюванні сирійського конфлікту.

"Коли розбивається літак, за статистикою, крах швидше відбувається через будь-яку механічну неполадку, а не через те, що судно хтось збив. Але при неясності обстановки і неузгодженості дій під час війни люди будуть схильні думати, що літак впав через ворожі дії", - зазначив полковник ВПС США Деніел Меннінг.

Російське Міністерство оборони не відповіло на письмові запити газети про коментарі.

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Джон Маккейн вважає, що Міжнародній коаліції на чолі зі США потрібно змусити сирійські та російські ВПС припинити польоти над територією цієї країни і вжити заходів зі створення "підвищеної загрози" для російської військової авіації.