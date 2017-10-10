У Сирії розбився російський Су-24: екіпаж загинув Пілоти не встигли катапультуватися

Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії.

Фото: wartime.org.ua

Літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і розламався, повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації, інформують "РИА Новости". На землі руйнувань немає. За попередніми даними, причиною події могла стати технічна несправність літака. Нагадаємо, що в результаті авіаудару Росії у середу, 4 жовтня, в Сирії загинули 38 мирних жителів, які намагалися перетнути річку Євфрат, щоб уникнути бойових дій у східній провінції Дейр-Ез-Зор.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію