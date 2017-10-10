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У Сирії розбився російський Су-24: екіпаж загинув

Пілоти не встигли катапультуватися
Російський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії.
У Сирії розбився російський Су-24: екіпаж загинув Фото: wartime.org.ua

Літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і розламався, повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації, інформують "РИА Новости".

На землі руйнувань немає.

За попередніми даними, причиною події могла стати технічна несправність літака.

Нагадаємо, що в результаті авіаудару Росії у середу, 4 жовтня, в Сирії загинули 38 мирних жителів, які намагалися перетнути річку Євфрат, щоб уникнути бойових дій у східній провінції Дейр-Ез-Зор.

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10 10 2017 11:39
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