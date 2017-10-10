CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім у Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії розбився російський Су-24: екіпаж загинув
Пілоти не встигли катапультуватися
Фото: wartime.org.ua
Літак викотився за межі злітно-посадочної смуги і розламався, повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації, інформують "РИА Новости".
На землі руйнувань немає.
За попередніми даними, причиною події могла стати технічна несправність літака.
Нагадаємо, що в результаті авіаудару Росії у середу, 4 жовтня, в Сирії загинули 38 мирних жителів, які намагалися перетнути річку Євфрат, щоб уникнути бойових дій у східній провінції Дейр-Ез-Зор.
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10 10 2017 11:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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