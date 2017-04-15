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У Сирії смертник підірвав авто біля колони автобусів з евакуйованими: щонайменше 16 загиблих

За попередньою інформацією, 16 загиблих, більше 40 поранені
Біля колони автобусів з евакуйованими людьми, які очікують виїзду в сирійському місті Алеппо, пролунав вибух. За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів. Точна кількість загиблих чи поранених поки невідома.
У Сирії смертник підірвав авто біля колони автобусів з евакуйованими: щонайменше 16 загиблих Фото: news.xinhuanet.com

Інформацію підтвердили як провладні сирійські ЗМІ, так й опозиція та спостерігачі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Reuters.

Агентство AFP, посилаючись на інформацію спостерігачів, повідомляє про 16 загиблих.

На фотографіях, опублікованих державними сирійськими ЗМІ, видно, що на місці вибуху лежать тіла та йде густий чорний дим від пожежі. Багато автобусів почорнілі від вибуху та стоять з вибитими вікнами.

Вибух стався в районі Рашидин на околиці Алеппо, де скупчилися десятки автобусів, що перевозять шиїтів з двох сіл, які були евакуйовані в рамках угоди між сирійським урядом і повстанцями.

Як повідомляє "Сіньхуа", вибух спричинив смертник, що перебував за кермом замінованої вантажівки в сільській місцевості в провінції Алеппо, де стояли автобуси з 5000 мирних жителів. За інформацією видання, щонайменше 22 людини загинули і 48 отримали поранення в результаті вибуху.

Нагадаємо, тисячі сирійців застрягли в Алеппо та прилеглих районах під час евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців і їхні родини.

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15 04 2017 18:10
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