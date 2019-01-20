У Сирії стався вибух в автобусі: троє загиблих, 20 поранених

Жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку

У сирійському місті Афрін стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого три людини загинули і близько 20 осіб отримали поранення.

Вибух стався у річницю операції "Оливкова гілка", повітряного і наземного наступу, який у 2018 році розпочала Туреччина, щоб витіснити сирійських курдів з Афріна, повідомляє Reuters.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, що в одному з районів столиці Сирії Дамаску в неділю вранці стався сильний вибух.