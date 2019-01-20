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У Сирії стався вибух в автобусі: троє загиблих, 20 поранених

Жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку
У сирійському місті Афрін стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого три людини загинули і близько 20 осіб отримали поранення.
У Сирії стався вибух в автобусі: троє загиблих, 20 поранених Теракт в Дамаску. Фото: AFP

Вибух стався у річницю операції "Оливкова гілка", повітряного і наземного наступу, який у 2018 році розпочала Туреччина, щоб витіснити сирійських курдів з Афріна, повідомляє Reuters.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, що в одному з районів столиці Сирії Дамаску в неділю вранці стався сильний вибух.

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20 01 2019 16:19
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