CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ сирійському місті Афрін стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого три людини загинули і близько 20 осіб отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії стався вибух в автобусі: троє загиблих, 20 поранених
Жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку
Теракт в Дамаску. Фото: AFP
Вибух стався у річницю операції "Оливкова гілка", повітряного і наземного наступу, який у 2018 році розпочала Туреччина, щоб витіснити сирійських курдів з Афріна, повідомляє Reuters.
Жодна група не взяла на себе відповідальність за атаку.
Нагадаємо, що в одному з районів столиці Сирії Дамаску в неділю вранці стався сильний вибух.
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20 01 2019 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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