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У Сирії терорист-смертник здійснив теракт: загинули близько 12 людей

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань
Внаслідок вибуху автомобіля, який був начинений вибухівкою, в сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 12 осіб.
У Сирії терорист-смертник здійснив теракт: загинули близько 12 людей Фото: Reuters

"Вибух знищив текстильну фабрику, яку члени Хаят Тахрір аль-Шам, альянсу бойовиків, чий кістяк складають бійці пов'язаної з "Аль-Каїдою"організації" Фронт Нусра, використовували як свою штаб-квартиру", - повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела серед повстанців.

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань.

"Хоча всі вони протистоять сирійському президенту Башару аль-Асаду, однак самі бойовики мають глибокі ідеологічні розбіжності, які періодично переростають у криваві зіткнення", - відзначили в агентстві.

Нагадаємо, щонайменше 20 людей загинули та 30 були поранені, коли в неділю, 2 липня, три смертники на автомобілях напали на сирійську столицю Дамаск.

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13 07 2017 09:19
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