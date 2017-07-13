У Сирії терорист-смертник здійснив теракт: загинули близько 12 людей
"Вибух знищив текстильну фабрику, яку члени Хаят Тахрір аль-Шам, альянсу бойовиків, чий кістяк складають бійці пов'язаної з "Аль-Каїдою"організації" Фронт Нусра, використовували як свою штаб-квартиру", - повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела серед повстанців.
Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань.
"Хоча всі вони протистоять сирійському президенту Башару аль-Асаду, однак самі бойовики мають глибокі ідеологічні розбіжності, які періодично переростають у криваві зіткнення", - відзначили в агентстві.
Нагадаємо, щонайменше 20 людей загинули та 30 були поранені, коли в неділю, 2 липня, три смертники на автомобілях напали на сирійську столицю Дамаск.
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