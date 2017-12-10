У Сирії вбили британку, яка воювала за "Ісламську державу"

Саллі Джонс після прийняття ісламу переїхала з Британії до Сирії, де у 2013 році приєдналася до свого чоловіка-британця Джунейда Хуссейна, який був вербувальником ІДІЛ

У Сирії в ході атаки американського безпілотника ліквідовано британську громадянку Саллі Джонс, що воювала у лавах "Ісламської держави".

Джонс, відома у пресі за прізвиськом "Біла вдова", вела пропаганду в соціальних мережах, зокрема в Twitter. Однак в останні місяці її активність припинилася.

Про вбивство Джонс ще в червні неподалік сирійсько-іракського кордону ЦРУ повідомило своїх британських колег, інформує The Sun. Відзначається, що разом з "Білою вдовою" загинув її 12-річний син. Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, Джонс убили, коли вона втікала з Ракки, прямуючи до прикордонного сирійського міста Меядін. У Пентагоні офіційно не підтверджують смерть терористки.

Уродженка Британії Саллі Джонс після прийняття ісламу переїхала з Британії до Сирії, де у 2013 році приєдналася до свого чоловіка-британця Джунейда Хуссейна, який був вербувальником ІДІЛ.

У 2015 році він загинув в ході атаки американського безпілотника, після чого преса почала називати Джонс "Білою вдовою".

Нагадаємо, за даними ЄС у Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.