Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Сирії вбили британку, яка воювала за "Ісламську державу"

Саллі Джонс після прийняття ісламу переїхала з Британії до Сирії, де у 2013 році приєдналася до свого чоловіка-британця Джунейда Хуссейна, який був вербувальником ІДІЛ
У Сирії в ході атаки американського безпілотника ліквідовано британську громадянку Саллі Джонс, що воювала у лавах "Ісламської держави".
У Сирії вбили британку, яка воювала за "Ісламську державу" Фото:reuters

Джонс, відома у пресі за прізвиськом "Біла вдова", вела пропаганду в соціальних мережах, зокрема в Twitter. Однак в останні місяці її активність припинилася.

Про вбивство Джонс ще в червні неподалік сирійсько-іракського кордону ЦРУ повідомило своїх британських колег, інформує The Sun. Відзначається, що разом з "Білою вдовою" загинув її 12-річний син. Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, Джонс убили, коли вона втікала з Ракки, прямуючи до прикордонного сирійського міста Меядін. У Пентагоні офіційно не підтверджують смерть терористки.

Уродженка Британії Саллі Джонс після прийняття ісламу переїхала з Британії до Сирії, де у 2013 році приєдналася до свого чоловіка-британця Джунейда Хуссейна, який був вербувальником ІДІЛ.

У 2015 році він загинув в ході атаки американського безпілотника, після чого преса почала називати Джонс "Білою вдовою". 

Нагадаємо, за даними ЄС у Великобританії проживає 35 тис ісламістських фанатиків, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.