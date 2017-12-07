Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Сирії вбили російського капітана

Афанасов був військовим радником
У Сирії загинув капітан російських сухопутних військ Микола Афанасов.
У Сирії вбили російського капітана Фото:Reuters

Афанасов був військовим радником, він загинув під час мінометного обстрілу з боку бойовиків в провінції Хама. Коли це сталося, не уточнюється. Про це повідомили в Міноборони Росії, пише Медуза.

Нагадаємо, у березні в районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.

Згодом журналісти дізналися про ліквідацію ще двох кадрових військових збройних сил РФ.

Згідно з інформацією Reuters, одним з них є Сергій Травін, якому було трохи за сорок, а другим командир гірського розвідувального батальйону 37-річний Ігор Ворона.

У той же час подробиці їх смерті не повідомляються.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 07 2017 11:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.