CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сирії загинув капітан російських сухопутних військ Микола Афанасов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії вбили російського капітана
Афанасов був військовим радником
Фото:Reuters
Афанасов був військовим радником, він загинув під час мінометного обстрілу з боку бойовиків в провінції Хама. Коли це сталося, не уточнюється. Про це повідомили в Міноборони Росії, пише Медуза.
Нагадаємо, у березні в районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.
Згодом журналісти дізналися про ліквідацію ще двох кадрових військових збройних сил РФ.
Згідно з інформацією Reuters, одним з них є Сергій Травін, якому було трохи за сорок, а другим командир гірського розвідувального батальйону 37-річний Ігор Ворона.
У той же час подробиці їх смерті не повідомляються.
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12 07 2017 11:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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