У Сирії вбили російського капітана

У Сирії загинув капітан російських сухопутних військ Микола Афанасов.

Афанасов був військовим радником, він загинув під час мінометного обстрілу з боку бойовиків в провінції Хама. Коли це сталося, не уточнюється. Про це повідомили в Міноборони Росії, пише Медуза.

Нагадаємо, у березні в районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.

Згодом журналісти дізналися про ліквідацію ще двох кадрових військових збройних сил РФ.

Згідно з інформацією Reuters, одним з них є Сергій Травін, якому було трохи за сорок, а другим командир гірського розвідувального батальйону 37-річний Ігор Ворона.

У той же час подробиці їх смерті не повідомляються.